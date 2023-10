Mão única ou mão dupla? Prefeitura faz lambança em sinalização de rua em Cotia

Via amanheceu sendo de mão dupla; depois, passou a ser mão única e voltou a ser mão dupla em um curto intervalo de tempo; entenda

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram o momento em as faixas da rua seriam novamente pintadas

A rua Vasco Massafeli, no bairro do Portão, sempre foi mão única, sentido rodovia Raposo Tavares. No entanto, a Prefeitura de Cotia, há cerca de um mês, resolveu mudar a sinalização – ainda em fase de teste - e transformar a via em mão dupla. Até aí, tudo bem.





No entanto – ainda não se sabe o motivo - que, na manhã desta quinta-feira (19), a equipe responsável pela sinalização pintou a faixa da rua de branco, ou seja, indicando que ela voltaria a ser mão única.





Cotia e Cia apurou que, assim que os funcionários voltaram ao departamento de trânsito, foram informados de que teriam que pintar novamente a faixa de amarelo, para que a rua Vasco Massafeli voltasse a ser mão dupla.





Procurada, a Setram, por meio da assessoria de imprensa, informou que a implantação de mão dupla na via seguirá em teste pelas próximas duas ou três semanas. Depois, será feita uma análise para verificar a viabilidade da mudança.





Sobre a confusão da pintura das faixas, a Setram não quis comentar.





Rua Vasco Massafeli após ter as faixas pintadas terceira vez