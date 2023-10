Bom Papo recebe Najara Costa, professora, socióloga e codeputada estadual

Podcast, que está completando um ano, será transmitido ao vivo nesta sexta-feira (20), a partir das 19h15, pelo Youtube; saiba mais

Professora Najara Costa. Foto: Divulgação

O Bom Papo e Cia chega a sua 49ª edição nesta sexta-feira (20). E será uma edição especial, tanto pela convidada quanto pelo fato de o podcast estar completando 1 ano.





Rudney Oliveira e Neto Rossi recebem no Estúdio MAN a professora e codeputada estadual, Najara Costa, moradora de Taboão da Serra. O programa será transmitido ao vivo, a partir das 19h15, pelo Youtube (NESTE LINK). Os jornalistasrecebem noa professora e codeputada estadual,moradora deO programa será transmitido ao vivo, a partir das 19h15, pelo





Najara é Mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC – UFABC e socióloga pela Universidade Federal Fluminense – UFF.





Também é autora do livro “Quem é Negra/o no Brasil?”, que traz o debate sobre as relações étnicas e raciais no Brasil e avaliação das políticas afirmativas.





Ela foi a única mulher candidata à prefeita em Taboão da Serra, em 2020, ficando em 4º lugar na disputa com 8.734 votos.





Hoje, é codeputada Estadual pelo Mandato Coletivo, que obteve 106.781 votos.





Vamos conhecê-la melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo, nesta sexta-feira (20), a partir das 19h15.