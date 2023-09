Prefeitura vai apurar denúncia envolvendo projeto social de boxe em Cotia

Mensalidade está sendo cobrada indevidamente dos alunos; veja

O responsável por um projeto social de aulas de boxe, desenvolvido em um espaço público no centro de Cotia, está cobrando mensalidade de seus alunos indevidamente.





As aulas são ministradas no Clube de Boxe Cotia, localizado na rua Benedita Barreto Vitor, 10, no centro.





Segundo a denúncia, a primeira mensalidade sai pelo valor de R$85. Depois, é cobrado o valor mensal de R$55.





Procurada, a Prefeitura de Cotia confirmou que o espaço público está liberado para ser utilizado por um projeto social de aulas de Boxe, e que não há autorização para cobrança de qualquer valor dos participantes do projeto.





“Diante da denúncia trazida, a Prefeitura apurará o caso e, sendo constatada a irregularidade, tomará todas as medidas cabíveis para a desocupação imediata do local”, disse em nota.





Cotia e Cia está em contato com o responsável do projeto. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.