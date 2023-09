Poluição do Rio Tietê aumenta pelo 2º ano seguido e chega a 160 km

Relatório da Fundação SOS Mata Atlântica foi divulgado nesta terça-feira (19)

Foto: Reprodução / TV Tem

A mancha de poluição no Rio Tietê cresceu nos últimos 12 meses e agora se estende por 160 quilômetros. O número é maior que em 2022, quando atingiu 122 quilômetros, segundo o relatório da Fundação SOS Mata Atlântica divulgado nesta terça-feira (19).





Dentre as causas apontadas para o aumento da mancha de poluição estão a irregularidade climática, a ocupação desordenada do solo e o uso irresponsável de agrotóxicos.





"Ainda elencando possíveis motivos para o aumento na mancha de poluição, há de se ressaltar o grande número de pessoas que não têm acesso à moradia digna e que, portanto, obviamente, também não estão ligadas ao sistema de tratamento de esgoto", diz o documento.





Apesar do aumento da mancha de poluição, a maior parte do trecho monitorado se mantém em condição regular, sinalizando uma situação geral de estabilidade. No entanto, o relatório ressalta que nenhum ponto de medição ao longo do rio apresenta qualidade da água considerada ótima desde 2010.





Diante desse cenário, foi anunciado o projeto Integra Tietê, que prevê investimentos de R$ 5,6 bilhões em obras de recuperação e saneamento até 2026.





O projeto inclui intervenções de desassoreamento do rio e de seus principais afluentes, instalação de troncos e redes coletoras, estações de tratamento de esgoto e a implantação de monitoramento da qualidade da água nos 39 municípios da região metropolitana.