Pequeno Cotolengo realiza 45ª Festa da Amizade neste final de semana

O evento será recheado de música, barracas típicas entre outras atividades ao lado dos mais de 100 moradores da instituição; saiba mais





Foto: Pequeno Cotolengo / Divulgação

O Pequeno Cotolengo, instituição em Cotia que atende pessoas com deficiências físicas e intelectuais de baixa renda, vai realizar a 45ª edição da Festa da Amizade, com o tema “Fazer o bem é um caminho sem volta”.





O evento, que acontece neste final de semana (16 e 17 de setembro), terá música, barracas típicas e outras atividades ao lado dos mais de 100 moradores da instituição.





“O tema ‘Fazer o bem é um caminho sem volta’ representa a essência e os princípios que fazem parte do carisma da obra fundada por São Luís Orione. Ao participar desse evento, todos contribuem para a manutenção do Pequeno Cotolengo e para a qualidade de vida de seus moradores”, diz a instituição em nota.





Fundado em 11 de fevereiro de 1964, o Pequeno Cotolengo é reconhecido como a instituição mais sólida e permanente da região. Está estruturado para atender homens e mulheres de todas as idades e conta com doações, promoções desenvolvidas internamente.





Acompanhe a programação e as novidades do evento no site www.cotolengosp.org.br ou siga o perfil @cotolengopaulista no Instagram.





SERVIÇO





45ª Festa da Amizade





Quando: Sábado (16) a partir das 18h00 e Domingo (17) a partir das 10h30





Onde: Pequeno Cotolengo - km 25,5 da Rodovia Raposo Tavares (sentido Cotia)





Granja Viana - Cotia/SP