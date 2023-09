Pedrosão tem prateleiras vazias e aglomeração às vésperas do fechamento

Não havia mais carrinhos por volta das 7h30 de hoje. Foto enviada ao Cotia e Cia

Clientes que conversaram com o Cotia e Cia narraram o sentimento de tristeza ao ver o clima que estava dentro da loja. “É triste. O pessoal está aqui comprando, mas eu estou sentindo o outro lado: a tristeza de saber que não teremos mais esse supermercado depois de 109 anos de história em Cotia”, narrou uma comerciante.



“É com tristeza que a gente recebe a notícia do fechamento do Pedroso, que é um supermercado histórico na nossa cidade. Estou torcendo para que todos os funcionários consigam se restabelecer no mercado de trabalho. Mas é uma pena para a nossa cidade”, disse outra consumidora. Clientes que conversaram com o Cotia e Cia narraram o sentimento de tristeza ao ver o clima que estava dentro da loja., narrou uma comerciante.disse outra consumidora.





Setor de hortifrúti do Pedrosão sem algumas mercadorias

TRÊS LOJAS VENDIDAS



Além do Pedrosão, as outras duas unidades do supermercado também vão fechar. Além do Pedrosão, as outras duas unidades do supermercado também vão fechar.



Conforme apurado pelo Cotia e Cia, o Pedrosão foi vendido para o Grupo Bem Barato. Já as lojas do centro (Rua Batista Cepelos) e do Atalaia (Av. Prof. Joaquim Barreto) foram compradas por uma rede chinesa de supermercados.