Jovem de 29 anos é assassinado a tiros em Itapevi

Pai da vítima disse que seu filho tinha saído para fumar na praça, quando ouviu o barulho dos disparos

Crime ocorreu na rua Carmem Silva de Almeida. Foto: Google Street Views

Um jovem, de 29 anos, foi assassinado com diversos tiros na madrugada desse sábado (9) em Itapevi. O crime ocorreu na rua Carmem Silva de Almeida, no Jardim Dona Elvira. Nenhuma testemunha foi localizada.





Acionada para atender a ocorrência, a Polícia Militar chegou ao local dos fatos e constatou a vítima caída no chão com diversas perfurações de bala pelo corpo. O Samu também estava no local, mas a vítima já estava sem vida.





O corpo estava na calçada, ao lado de uma praça. Não havia câmeras de segurança, o que dificulta o trabalho de investigação da Polícia Civil.





O pai da vítima informou que seu filho havia saído para fumar na praça, como de costume. Ele ouviu o barulho dos tiros e correu até o local. Ele afirmou que desconhece qualquer inimizade ou desavença com seu filho.





O caso é investigado pela Polícia Civil de Itapevi.