Homem deixa cachorro no carro sob calor de 32ºC e vai parar na delegacia

Animal deu entrada em uma clínica veterinária com hipertermia e taquipneia; caso ocorreu nesse sábado (23), em Cotia

Caso ocorreu na rua Doutora Aparecida Fernandes. Foto: Google Street Views

Um homem, de 48 anos, foi conduzido até a Delegacia de Cotia na tarde desse sábado (23) por deixar um cachorro da raça American Staffordshire Terrier dentro do carro, sob um calor de 32ºC.





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por populares que passavam pela rua Doutora Aparecida Fernandes de Jesus Domingues e viram o animal dentro do carro, passando mal.





O vidro da porta dianteira estava com uma pequena fresta aberta, por onde os GCMs conseguiram baixá-la e retirar o cachorro, levando-o para uma sombra e dando água para ele.





Cerca de 20 minutos depois, o responsável pelo carro chegou no local e disse aos guardas que não era dono do cão, mas que estava sob sua responsabilidade.





Ele disse que havia “saído para buscar gasolina em um posto de combustível mais próximo”. O homem também não era proprietário do veículo e não tinha carteira de habilitação.





Ele foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento. Já o cachorro foi levado até uma clínica veterinária, onde deu entrada com hipertermia (alta temperatura no corpo devido à exposição ao calor excessivo) e taquipneia (respiração acelerada).





Momentos depois, uma mulher se apresentou na delegacia dizendo que era proprietária do automóvel. No entanto, ao realizar consulta no sistema, constava que o carro estava no nome de uma terceira pessoa e com documentação irregular. O veículo foi apreendido.





O caso foi registrado como Maus-Tratos a Animais e será investigado mediante inquérito.