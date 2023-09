Carro cai em barranco e atinge casa após motorista confundir freio com acelerador

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Incidente ocorreu no Jd. Stella Maris, em Cotia. Foto: Reprodução

Um veículo da marca Fiat Siena caiu em um barranco e atingiu uma residência na Rua Vali, no Jardim Stella Maris, em Cotia, na manhã desse domingo (24).





A motorista, uma mulher de 55 anos, disse que confundiu o pedal do freio com o pedal do acelerador, e acabou perdendo o controle. Ninguém se feriu.





A proprietária da casa atingida estava no momento na igreja e recebeu uma ligação de sua vizinha avisando-a que um carro tinha caído sobre sua residência. Apesar do susto, não havia ninguém na casa no momento.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.