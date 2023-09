Grupo Bem Barato, que comprou o Pedrosão, fará ação de empregos nesta segunda (2)

São vagas para 25 setores para nova loja em Cotia; Saiba como participar.

Fofo: Bem Barato - Divulgação





O Grupo Bem Barato, que comprou rede de supermercados que comprou o Pedrosão, na av. Prof. Manoel José Pedroso, em Cotia, está com diversas oportunidades de emprego em 25 áreas diferentes. Para selecionar profissionais a empresa fará uma "Grande Ação de Empregos" no dia 02 de Outubro das 9h às 12h no antigo Pedrosão.

O interessado deve se apresentar com currículo e carteira de Trabalho.





Farmacêutico

Balconista farmacêutico

Consultor de vendas

Gerente - drogaria

Operador (a) de caixa

Pizzaiolo - espaço gourmet

Repositor de hortifruti

Atendente - espaço gourmet

Balconista de padaria

Repositor de mercearia

Açougueiro (a)

Cozinheiro (a)

Balconista de açougue

1/2 oficial de cozinha

Ajudante de açougue

Estoquista

Desossador

Ajudante de cozinha

Organizador de estacionamento

Balconista de frios



Ainda não há previsão de inauguração. O prédio do antigo Pedrosão está passando por reforma.