Falsa doméstica é acusada de furtar R$ 20 milhões em joias de mansão em Alphaville

Ela foi presa na semana passada

Foto: Reprodução / Band

A falsa empregada doméstica que furtou R$ 20 milhões da casa onde trabalhava em Alphaville já está sob a custódia das autoridades policiais. Presa na semana passada, a mulher subtraiu joias e acessórios valiosos que estavam no cofre da família que prestava serviço, a exemplo de peças com diamantes.





Segundo a polícia, a suspeita trabalhou por um mês na última casa furtada, entre as cidades de Barueri e Santana do Parnaíba. Durante o período em que trabalhava, ela observava a rotina da família. Assim que os patrões viajaram, a mulher conseguiu abrir o cofre e furtar as joias.





Foram levados pulseiras, colares, anéis e brincos de diamante, esmeralda e rubi. Além de relógios de ouro rosé e da marca de luxo Rolex.





“Ela já era uma furtadora contumaz e sempre agia da mesma maneira, em que ela se dirigia a uma agência de empregos se passando por uma empregada doméstica. Então, ela fazia o cadastro, esperava uma oportunidade de emprego em casas de renda alta e aproveitava alguma falha de segurança até subtrair as joias”, explicou o delegado Vinicius Nogueira.





A vítima contou para polícia que só percebeu o furto dias depois que a suposta empregada pediu demissão. Os agentes da Delegacia de Roubo à Residência do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam a suspeita no momento em que ia trabalhar como cuidadora de uma idosa em outro bairro nobre de São Paulo.





A polícia procura outras joias. Só um colar, ainda desaparecido, está avaliado em R$ 5 milhões. O delegado acredita que as peças foram vendidas em estabelecimentos clandestinos por um baixo valor.





A falsa empregada doméstica tinha um mandado de prisão e dois de captura. Ela foi condenada a mais de seis anos de prisão por furto à residência.





Com informações da Band