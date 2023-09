Domingo tem "Tô de Plantão 2", com Diego Besou, em Cotia

O show “Tô de Plantão 2 – Depois que a terra parou”, com o humorista Diego Besou, será a atração deste domingo (1º), no Teatro Desafio, às 20h em Cotia.

Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 60,00 (ingresso antecipado) e estão à venda no link ( AQUI ). O espetáculo tem classificação 14 anos.





Tô de Plantão 2, novo show do humorista Diego Besou, é um olhar sem igual para o mundo da saúde. Com uma experiência de mais de uma década dentro de hospitais, o ator traz à vida diferentes personagens em situações hilárias que vocêirá se identificar. Neste novo show, o humor é utilizado de forma inteligente por Diego, que mostra o lado humano e divertido dos profissionais da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área.