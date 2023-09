Cia Barbixas apresenta o espetáculo ‘Improvável’ em Cotia

Veja como adquirir os ingressos

Cia Barbixas de Humor. Foto: Divulgação

A Cia Barbixas de Humor, formada pelos artistas Anderson Bizzochi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, vai apresentar no dia 23 de setembro o espetáculo ‘Improvável’ em Cotia.





O evento, que será no Circo Zanni, acontece às 21h – e há uma sessão extra marcada para às 18h30. Os ingressos estão saindo por R$80 e meia entrada R$40. Os portões do circo abrem 1 hora antes de cada sessão.





O Circo Zanni está localizado na Rua Vaticano, 02, no Jd. Fontana (km 26 da Raposo Tavares).





SOBRE O ESPETÁCULO





Improvável é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia.





O espetáculo surgiu em 2007 e é baseado no formato de jogos de improviso, onde um mestre de cerimônias apresenta as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia, levando os atores a improvisar cenas sem nenhuma preparação prévia.





SOBRE O CIRCO ZANNI





O Zanni é um circo de estrutura clássica com uma linguagem contemporânea e brasileira que ao longo de sua trajetória foi influenciado por artistas de lona, pelo teatro de rua, pelo palco italiano, pela dança e pela música popular.





Como resultado, revela a espetacularidade da linguagem circense, reunindo com maestria uma plasticidade única, performance técnica em aéreos, acrobacia, equilíbrio, magia e muita palhaçaria, orquestrado por uma banda ao vivo, que permeia todas as atrações, levando o público ao universo do risco e da proeza do circo de forma poética e com muito humor.