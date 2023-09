Bom Papo recebe Paulo Juventude, o vereador mais jovem do Estado de SP

Podcast será transmitido ao vivo pelo YouTube nesta sexta-feira (22), das 19h15 às 21h; saiba mais

Paulo Juventude, vereador em São Roque. Foto: Redes Sociais





Paulo Rogério Noggerini Junior, conhecido como Paulo Juventude (Rede), é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta-feira (22). O podcast, que vai ao ar pelo YouTube (VEJA AQUI) das 19h15 às 21h, chega a sua 45ª edição.





Paulo, que tem 18 anos, foi eleito vereador em São Roque em 2020, com 550 votos. Ele é o vereador mais jovem do Estado de São Paulo.





O parlamentar participa de movimentos estudantis da cidade e foi o fundador da União Regional dos Jovens de São Roque (URE), liderando a comissão junto à Secretaria do Bem-Estar Social.





Paulo Juventude crê que o formato político estabelecido atualmente é personalista e limitado. Ele constrói, junto a outras lideranças da cidade, o Movimento Ocupa Jovem São Roque, com o objetivo de organizar candidaturas pautadas no compartilhamento do poder político, tendo junto a seu mandato cinco coordenadores trabalhando.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.