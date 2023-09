Auxiliar de enfermagem é preso acusado de abuso sexual em hospital de Osasco

Denúncia foi feita por paciente que dividia o quarto com a vítima

Foto: Secretaria de Segurança Pública de SP

A Polícia Civil prendeu, no domingo (10), um auxiliar de enfermagem, de 47 anos, acusado de abusar sexualmente de uma mulher inconsciente em um hospital público em Osasco.





A vítima estava, segundo a polícia, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 27 de agosto e quando foi transferida para um leito comum no sábado, já relatava desconforto na região da cintura.





Um outro paciente que dividia o leito com a vítima presenciou os abusos e realizou a denúncia com a ajuda de sua esposa.





Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), por meio do 5º Distrito Policial de Osasco, com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). Durante a diligência, os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.





O preso foi levado ao distrito, onde passou pelos trâmites de polícia judiciária e responderá por estupro de vulnerável. Após, foi encaminhado ao cárcere e ficará à disposição do Poder Judiciário.