Animália Park oferece café da manhã aos finais de semana e feriados; veja valores

São servidos pães, frios, frutas da estação, café, leite, sucos e doces; saiba mais

Foto: Divulgação

O Animália Park, em Cotia, está oferecendo café da manhã aos sábados, domingos e feriados, em dois horários: das 9h30 às 10h30 e das 10h30 às 12h.





O valor do café da manhã, para crianças de 2 a 10 anos, está saindo a R$40; e, a partir de 11 anos, R$60. O valor é por pessoa e não dá direito a entrada no parque. As vendas ocorrem pela internet.





O sistema do café é self-service (coma à vontade). São servidos pães, frios, frutas da estação, café, leite, sucos e doces.