8 de setembro é feriado em Cotia? O que se comemora? Conheça história da data

Igreja da Matriz Cotia. Foto: Vagner Santos

Quem mora em Cotia há muito tempo, já está acostumado com o dia 8 de setembro por ser feriado municipal. Mas a data pode causar estranheza aos novos moradores da cidade, principalmente os que vieram da capital paulista. Afinal, o que se comemora na próxima sexta-feira (8) no município?





De acordo com o calendário municipal, 8 de setembro é o dia da Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira de Cotia. Diz a história que o coronel Estevão Lopes de Camargo doou terras que possuía onde atualmente é o centro de Cotia e construiu uma capela em 8 de setembro de 1713, quando foi inaugurada a Igreja da Matriz.





A devoção à padroeira está presente também no brasão do município em que há o desenho de uma coroa de ouro com pedrarias em alusão a Nossa Senhora de Monte Serrate.





Veja abaixo a história da padroeira de Cotia narrada pelo Padre Mauro Ferreira ao podcast Bom Papo e Cia









EVENTO 310 ANOS DA PARÓQUIA





Em razão dos 310 anos da paróquia, a cidade está recebendo diversas homenagens em uma programação especial que, além das celebrações religiosas, como Novena da Padroeira e Missas, conta com a exposição ‘Memorial 310 anos de Fé’, Concerto do Coral Diocesano de Santo André, sob a regência de Diego Muniz, Exposição de Carros Antigos, Carreata e o Super Show de Prêmios que acontecerá no dia 9 de setembro, a partir das 18h. A programação completa pode ser conferida no Facebook oficial da paróquia.





Quem passar pela paróquia pode conhecer o Memorial 310 de Fé. A visita será uma viagem no tempo e os visitantes conhecerão de perto um pouco mais da história da igreja e poderão conferir dezenas de itens que compõem o acervo paroquiano formado ao longo destes três séculos de história. O memorial poderá ser visitado até o dia 8 de setembro [Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate].





REPARTIÇÕES PÚBLICAS





Por causa dos feriados (7 e 8 de setembro), as repartições públicas não abrem. O retorno com atendimento ao público só acontece na próxima segunda-feira (11). Os serviços essenciais, segurança e pronto atendimento, no entanto, funcionarão normalmente.