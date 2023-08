Shopping da região realiza feira de adoção de cães na próxima semana

Segundo o shopping, todos os animais são vermifugados, vacinados e castrados; saiba mais

Feira de adoção de cães do Raposo Shopping. Foto: Divulgação

O Raposo Shopping realiza, no dia 19 de agosto, mais uma edição da feira de adoção de cães, em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos. A ação acontece das 11h às 17h no Cantinho Pet, espaço gratuito instalado no Piso São Paulo do shopping.





Segundo o shopping, o evento terá doguinhos de várias idades, tamanhos, cores e personalidades só esperando pela chance de ganharem um lar. Muitos deles foram abandonados por seus tutores, sofreram maus-tratos ou foram atropelados após serem deixados nas ruas.





O Raposo Shopping informou que todos os animais são sociáveis, vermifugados, vacinados e castrados. “Além disso, esses cães passam periodicamente por consulta com médico veterinário, o que garante a saúde e o bem-estar deles.”





Para adotar um cãozinho é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista com a ONG e assinar o termo de adoção.





Serviço: Feira de Adoção de Cães





Onde: Cantinho Pet - Piso São Paulo do Raposo Shopping - Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP





Quando: dia 19 de agosto, das 11h às 17h





Quanto: gratuito





Classificação: livre