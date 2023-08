São Roque vai receber complexo de Beach Tennis com 8 quadras e áreas de lazer

A localização será privilegiada bem no início do famoso Roteiro do Vinho; saiba mais

Complexo de Beach Tennis de São Roque. Foto: Santa Areia / Divulgação

Com previsão para setembro, a cidade de São Roque vai receber um complexo de Beach Tennis com oito quadras - sendo quatro cobertas e quatro descobertas – e diversas áreas de lazer.





O Santa Areia conta com bar e restaurante com estacionamento privativo, uma academia funcional, loja esportiva especializada, um espaço kids completo, além de toda infraestrutura junto à natureza.





A localização será privilegiada bem no início do famoso Roteiro do Vinho, localizado na Rua Dr. Durval Villaça, 999.