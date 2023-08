Prefeitura de Itapevi oferece 988 vagas de emprego para 44 áreas diferentes

Do total de vagas, o cargo de auxiliar de logística é o que mais se destaca, com 380 oportunidades disponíveis; saiba mais

Foto: Gabi Soares / PMI

A Prefeitura de Itapevi oferece 988 oportunidades de empregos a partir desta segunda-feira (28), dentro do trabalho de intermediação realizado com empresas da região pela administração municipal. As vagas são em diferentes áreas de atuação como serviços, comércio e logística, entre outros diversos segmentos.





Quem quiser se candidatar precisa comparecer presencialmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). A pessoa deve apresentar um documento original com foto (RG ou CNH) e o CPF.





O interessado deve ter cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio. No local, o candidato obtém informações sobre outros requisitos. Nessa relação, estão o salário, a jornada de trabalho, a localização da vaga e os benefícios oferecidos pelas empregadoras.





O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada pretendente. Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, a pessoa pode ligar para (11) 4143-9200.





Funções oferecidas





Do total de vagas, o cargo de auxiliar de logística é o que mais se destaca, com 380 oportunidades disponíveis. Em seguida, aparecem as chances para montador (79), auxiliar de operação (51) e carpinteiro (40). O cargo de costureira de máquina reta está com 5 posições em aberto para serem preenchidas com urgência.





Para valorizar a inclusão, as vagas para auxiliar de logística, auxiliar de cozinha, armador de ferros, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, operador de telemarketing e repositor de mercadorias também podem ser ocupadas por Pessoas com Deficiência (PCD’s). Confira as outras funções com empregos disponíveis:





- Açougueiro





- Ajudante de açougueiro





- Ajudante de carga e descarga de mercadoria





- Ajudante de obras





- Ajudante de pintor





- Analista de marketing





- Analista de PCP





- Analista financeiro





- Armador de ferros





- Arrumadeira de hotel





- Atendente de lanchonete





- Auxiliar administrativo





- Auxiliar de armazenamento





- Auxiliar de cozinha





- Auxiliar de limpeza





- Auxiliar técnico de engenharia





- Auxiliar técnico de refrigeração





- Controlador de acesso





- Costureira de máquina reta





- Cozinheiro geral





- Eletricista de instalações





- Empregado doméstico





- Fiscal de prevenção de perdas





- Garçom





- Mecânico de automóveis e caminhões





- Mecânico de veículos





- Montador de andaimes





- Motorista carreteiro





- Motorista de automóveis





- Motorista de caminhão





- Motorista de ônibus





- Operador de caixa





- Operador de empilhadeira





- Operador de telemarketing





- Operador de torno C.N.C.





- Operador de vendas





- Pedreiro





- Pintor de automóveis





- Pintor de edifícios





- Polidor de automóveis





- Produtor de conteúdo digital





- Repositor de mercadorias





- Sinaleiro





- Técnico em eletromecânica