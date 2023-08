“Não vai sair impune”: Moradores se revoltam após cães serem esfaqueados

Caso ocorreu na divisa de Embu das Artes com Cotia; um dos cachorros não aguentou os ferimentos e veio a óbito; veja fotos (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES!)

Faixas foram penduradas no bairro. Foto enviada ao Cotia e Cia

Moradores do Jardim Tomé, que fica na divisa de Embu das Artes com Cotia, estão revoltados após dois cachorros serem esfaqueados no último domingo (6). Um deles não resistiu e acabou morrendo. O outro passou por internação e segue se recuperando.





Segundo o boletim de ocorrência, os dois animais foram vistos por volta das 8h saindo de um matagal que dá acesso à algumas residências do bairro. Ao notarem que estavam gravemente feridos, os próprios vizinhos os socorreram e os levaram até uma clínica veterinária.





Ainda de acordo com o BO, as próprias veterinárias que atenderam os cães disseram que eles foram vítimas de facadas.





Após o episódio, alguns moradores, indignados, penduraram faixas e espalharam cartazes pelo Jardim Tomé. “Você que fez isso e mora aqui, saiba que cometeu um crime e não vai sair impune. Não passa de um monstro e já está condenado a sofrer na Terra; pagará com a lei do retorno e da justiça divina. Monstro, covarde e criminoso”, diz a faixa.





Ainda não há indícios de quem tenha cometido o crime. Veja algumas imagens encaminhadas ao Cotia e Cia abaixo: