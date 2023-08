Filhotes de pit-bull morrem carbonizados dentro de canil em Ibiúna

Polícia Civil investiga o caso

Delegacia de Ibiúna. Foto: Reprodução

Ao menos seis filhotes da raça pit-bull morreram carbonizados em um canil localizado em Ibiúna. O caso ocorreu no dia 11 de agosto. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. As informações são do portal Metrópoles.





Segundo o jornal, os filhotes eram de uma família que mora nos arredores da Rodovia Bunjiro Nakao, no limite com as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia. A cadela mãe dos filhotes conseguiu escapar.





À polícia, os tutores dos animais disseram que suspeitam de um desentendimento com vizinhos do canil. O caso é investigado pela Delegacia de Ibiúna.