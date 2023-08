Defesa Civil alerta para fortes chuvas e rajadas de vento no estado de SP

Chegada de uma frente fria traz pancadas de chuva, acompanhadas de fortes rajadas de vento, queda de raio e granizo, para todo o estado





A Defesa Civil do Estado de SP alerta que a passagem de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste e a chegada de uma frente fria trarão pancadas de chuva, acompanhadas de fortes rajadas de vento, queda de raio e granizo, para todo o Estado de São Paulo, entre sexta (18) e segunda-feira (21).





Há previsão de pancadas de chuvas intensas, com quedas de raio e possibilidade de queda de granizo, nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Marília e Bauru.





Não são descartados transtornos como pontos de alagamento e enxurradas. Sendo assim, é necessário adotar cuidados como jamais atravessar áreas alagadas ou com enxurradas. Em caso de queda de raio ou granizo, é recomendado sair de locais abertos e procurar um local coberto e seguro.





Nas regiões da faixa leste do Estado, como capital, Região Metropolitana e litoral paulista, há previsão de pancadas de chuva e, principalmente, rajadas de vento que poderão chegar até 80 km/h. A orientação é jamais ficar parado embaixo de árvores.





Já nas áreas litorâneas, devido às fortes rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa, logo, durante o período do alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras. Além disso, recomenda-se cuidado com embarcações. A prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf e kitesurf, também devem ser evitados.