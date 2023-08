Cotia terá Parada do Orgulho LGBT+ após 13 anos

4ª edição do evento acontece neste sábado (26); veja todos os detalhes

Foto: Reprodução

A Parada do Orgulho LGBT+ retorna para Cotia após 13 anos. A 4ª edição do evento ocorre neste sábado (26), com concentração a partir do meio-dia na Praça da Matriz, no centro.





Com a presença de trio elétrico, o evento percorrerá o centro de Cotia em direção ao Paço Municipal, em frente à Prefeitura, onde no palco se apresentarão DJs, performances e atrações musicais de artistas LGBTQIA+ da região.





A organização pede a doação de 1kg de alimento não-perecível, exceto sal, que serão doados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.





A Parada é organizada pelo movimento social DiverCidadania, que conta com os apoios da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 108ª Subseção OAB Cotia, do Governo do Estado de São Paulo, através da Coordenadoria de Políticas Para a Diversidade Sexual, e anuência da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Cotia.





“Espaço de luta e reivindicação”





De acordo a organização, a Parada LGBT+ é o resultado de cerca de um ano em movimentações em prol da comunidade de Cotia e região.





“A Parada do Orgulho LGBT+ de não é somente uma festa comemorativa. Apesar de alegre e colorida, a Parada é um espaço de luta e reivindicação para toda a comunidade LGBTQIA+ e todos os segmentos e movimentos sociais invisibilizados”, diz o movimento DiverCidadania.





Ação ambiental e de saúde





A programação começa logo na concentração, com a presença da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Cotia, que vai recolher materiais eletrônicos, pilhas e baterias para o devido descarte, através da ação Sucata Digital. Também vai acontecer a doação de mudas de árvores nativas, através do Pedágio Ambiental.





“Com essa iniciativa, a Parada do Orgulho LGBT+ promove a conscientização sobre a diminuição da poluição, da emissão de gases poluentes e diminuir o impacto ambiental, sendo a primeira iniciativa ESG da cidade”, diz a organização.





A Fundação Rotary também vai promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, ações informativas e testes de saúde, abertos para a comunidade em geral.





SERVIÇO





4ª Parada do Orgulho LGBT+ de Cotia





Dia: 26 de Agosto de 2023





Concentração: À partir do meio-dia na Praça da Matriz / Calçadão Central





Saída do trio elétrico: às 14h





Início das apresentações: às 15h





Encerramento: 21h





Entrada Franca – Doe 1kg de alimento não-perecível