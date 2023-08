Cotia inaugura trecho de cicloturismo que passará por 9 municípios da região

Nessa 1ª etapa foram inaugurados 32 dos 49 km que cortam a cidade; em sua totalidade, o circuito terá 309 km; veja o trajeto

Trecho em Cotia começa no Parque Cemucam. Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Dezenas de ciclistas de Cotia e de cidades vizinhas participaram, nesse sábado (12), da inauguração de parte do trecho do ‘Circuito Mata Atlântica’. O trecho de Cotia começa no Parque Cemucam, na Granja Viana, e, nesta primeira etapa, foram inaugurados 32 dos 49 km que cortam a cidade de Cotia. Em sua totalidade, o circuito terá 309 km.





O trecho inaugurado passa pelas cidades integrantes do Conisud (Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e Ibiúna).





TRAJETO





Em Cotia, os ciclistas passam pelo Templo Odsal Ling, Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Centro de Mergulho Evidive, Sítio do Padre Inácio (Iphan) e pela Reserva Morro Grande. O percurso tem grau de dificuldade moderado e pode ser feito a qualquer dia e horário.





Em breve, a prefeitura informou que os últimos 17 km do trecho de Cotia (totalizando os 49km) estarão sinalizados e poderão ser percorridos pelos ciclistas. Ainda neste mês, o Circuito Mata Atlântica em sua totalidade será oficialmente inaugurado.