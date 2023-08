Cotia é a 14ª cidade da Grande SP com maior número de roubos e furtos de veículos

No município, índice desses crimes a cada 100 mil habitantes é superior do que a média estadual, segundo o Monitor da Violência; veja

Cotia está na 14ª colocação entre as 39 cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com maior índice de roubos e furtos de veículos registrados no primeiro semestre deste ano. Foram 173 crimes a cada 100 mil habitantes no período. A média do estado foi de 148.





É o que aponta um levantamento exclusivo do Monitor da Violência, uma parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).





No total, Cotia registrou, segundo o estudo, 473 crimes destas naturezas. Entre as cidades vizinhas, o município ficou atrás de Carapicuíba (195/100 mil hab.), Itapecerica da Serra (204 / 100 mil hab) e Osasco (263/100 mil hab).