Calor deve predominar em Cotia com máxima de até 32ºC na semana

Veja a previsão do tempo para esta semana na cidade

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos

O último mês do inverno de 2023 começará com uma onda de calor que vai fazer com o que muitos estados brasileiros tenham temperaturas excepcionalmente altas para os padrões de agosto. O calor da terceira semana deste mês poderá quebrar recordes históricos para agosto.





Isso ocorre devido à uma grande massa de ar quente e seco, que vai ganhar força sobre o Brasil no decorrer desta semana e deverá expandir sua atuação sobre praticamente todas as regiões do país.





Em Cotia, segundo o Clima Tempo, nesta segunda-feira a máxima chega a 26ºC. No entanto, no decorrer da semana, a temperatura vai aumentando gradativamente, com previsão de 29ºC na terça (22) e 32ºC na quarta-feira (23).





Já na quinta (24), ainda de acordo com o Clima Tempo, o calor cede um pouco para 30ºC. Há previsão de chuva somente na sexta-feira (25), com queda brusca da temperatura para 19ºC (máxima) e 14ºC (mínima).