Animália Park reajusta preço do estacionamento

Menos dois meses após a abertura ao público empreendimento reajustou em 40% o valor.

Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia













O Animália Park abriu ao público no no início de junho e o valor do estacionamento era de R$ 50 por veículo, porém o valor foi reajustado nos últimos dias para R$ 70, o aumento foi de 40%. Outra novidade é que agora o visitante pode pagar através do conectcar.Já o ingresso continua sendo vendido a R$ 150 de forma promocional, a informação que consta no site da empresa é que o preço permanecerá até pelo menos até o final de setembro. O valor é individual para idades acima de 2 anos.Vale ressaltar que neste valor não estão inclusos: teleférico, tirolesa, alimentação, estacionamento, carrinho de transporte e guarda-volumes.Os ingressos fora da tarifa promocional custam R$380, conforme comunicação do parque. O Animália tem capacidade para até 30 mil visitantes por dia. O empreendimento fica na Estrada do Furquim, 1490.