Veja quando e onde pegar o material escolar para o 2º semestre em Cotia

Cronograma foi divulgado hoje (5) pela prefeitura
|Kit material escolar de Cotia. Foto: Juliano Barbosa
06 e 07/07
Das 9h às 16h
- POLO: CE ARAKAN - Rua São Luiz, 189 - Parque Turigurara
CE JOÃO PIRES MENDES
CE WALMOR CAETANO FERRARETO
EM EDITH DOS SANTOS SILVA
EM JARDIM ROSALINA
EM MARIA DO CARMO, JORNALISTA
EM PROF. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO
EM TURIGUARA
06 e 07/07 Das 9h às 16h
- POLO: CE ANTONIO MANSUR - Rua do Engenho, 170 - Parque Miguel Mirizola
EM CRIANÇAS DE COTIA
EM CLODOALDO DE JESUS DOMINGUES
EM FRANCISCO FERREIRA
EM MALVINA DE CASTRO
EM RECANTO VISTA ALEGRE
EM SILVIO PEDROSO
06 e 07/07
Das 9h às 16h
- POLO CEUC: CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA - Avenida Luis Sacramento, 730 - Planalto
CE DANIELI ALBURQUERQUE
CE DORVALINA MARIA DE JESUS
CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS
CE MOISES DIAS CORVELO
CE VITÓRIA RÉGIA
EM ANDRESSA S. GOMES
EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
EM BENEDICTA VAZ PEDROSO
EM CAMPININHA
EM CÂNDIDO PINTO
EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES
EM IDALINA GODINHO DA SILVA
EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
EM JOSÉ MENDES DA SILVA
EM MAISA APARECIDA
EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES
EM PROF. JOÃO LUIZ MONTANHEIRO
EM ROSA MACIEL
EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA
10 e 11/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM CAPUTERA
- POLO: EM FLORENTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
- POLO: EM ELYDIA SCOPEL CRMONEZZI
10 e 11/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM OSNY FLEURY DA SILVEIRA PROF. DR. - Estrada do Morro Grande, 390 - Atalaia
CE ATALAIA
CE GRANJA CAROLINA
CE JOSÉ ROBERTO MACENO
EM ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO
EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE
EM JARDIM ISIS
EM MIRANTE DA MATA
EM ROSA AUGUSTA DE MORAES
EM SAMUEL DA SILVA FILHO
EM VICENTINA PIRES DE OLIVIERA
10 e 11/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS - Avenida Mathias de Camargo, 420 – Jd. Central
CE ERNESTO MENDES DA SILVA
CE JARDIM ARARUAMA
EM FRANCISCO AMBROSIO AZEVEDO
EM FRANCISCO NUNES DE OLIVIERA
EM ILDEFONÇO EMELIANO DE BRITO
EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EM JOSÉ GROTOLI
EM SIDRÔNIA NUNES PIRES
10 e 11/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM JARDIM PANORAMA - Estrada Velha da Olaria , 2451 - Jardim Panorama
CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA
CE ANTONIO SALGADO OLORES
CE BAIRRO SÃO MIGUEL
CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
CE JARDIM DAS GRAÇAS
CE ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA
EM BAIRRO SÃO MIGUEL
EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA
EM JARDIM DAS GRAÇAS
EM JOCINÉIA DE MELO
EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO, PROFª
EM PAULO ZINGG
12 e 13/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM PROFª OTÍLIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA - Avenida Eldorado, 97 - Jardim Sabiá
CE FELIX ALVES FOLHA
CE HO DEH KONG
CE JARDIM NOMURA
CE MARIA TEREZA PASTANA
CE YVETH NADER CAVALCANTE, PROFª
EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
EM ALTAIR DO NASCIMENTO MASSEI
EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA
EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
EM HONÓRIO DE SYLOS
EM JOAQUIM DE MORAES VICTOR
EM JOSÉ DA COSTA CHAVES
EM PORTA DA PRIMAVERA
EM PROFª ANA MARIA PEREIRA
EM VICENTE MACIEL
12 e 13/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM TERESA BENVINDA H. C. MAIA - Rua da Floresta, 1 - Parque São George
CE JEFFERSON REIS MONTALVÃO
CE MAGALI NASCIMENTO V. ARIAS
CE RITA HERDUVIRGES FORTES
EM CHÁCARA CANTAGALO
EM EDUARDO BENJJAMIN JAFET, ENG.
EM FRANCISCO CAMILO
EM JARDIM DO ENGENHO
EM JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES
EM JOSÉ ROBERTO BARAUNA FILHO
EM RECANTO SUAVE
12 e 13/07 Das 9h às 16h
- POLO: EM GASPAR DE GODOI - Rua Tupi da Mata, 201 - Jardim Japão
CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR