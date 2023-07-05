Veja quando e onde pegar o material escolar para o 2º semestre em Cotia

Cotia e Cia

Cronograma foi divulgado hoje (5) pela prefeitura

Kit material escolar de Cotia. Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia inicia nesta quinta-feira (6), a entrega dos kits de material escolar para o 2º semestre letivo. Os mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal, do Ensino Infantil ao Fundamental II, receberão o material com itens de acordo com o ano escolar do aluno.

Como aconteceu nos últimos anos, a Prefeitura organizou a distribuição em escolas que serão polos de entrega por região. O horário de retirada do material será sempre das 9h às 16h.

“A orientação é que, se possível, apenas um responsável por aluno compareça à unidade escolar para fazer a retirada do kit de material, como forma de evitar aglomerações. Será preciso apresentar documento do responsável e do aluno”, informou.

Confira abaixo a programação de entrega por polo e quais unidades escolares serão atendidas em cada um.


06 e 07/07

Das 9h às 16h

- POLO: CE ARAKAN  -  Rua São Luiz, 189 - Parque Turigurara

CE JOÃO PIRES MENDES                                    

CE WALMOR CAETANO FERRARETO

EM EDITH DOS SANTOS SILVA

EM JARDIM ROSALINA

EM MARIA DO CARMO, JORNALISTA

EM PROF. ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETO

EM TURIGUARA

06 e 07/07 Das 9h às 16h

- POLO: CE ANTONIO MANSUR - Rua do Engenho, 170 - Parque Miguel Mirizola

EM CRIANÇAS DE COTIA

EM CLODOALDO DE JESUS DOMINGUES

EM FRANCISCO FERREIRA

EM MALVINA DE CASTRO

EM RECANTO VISTA ALEGRE          

EM SILVIO PEDROSO

06 e 07/07

Das 9h às 16h

- POLO CEUC: CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA -  Avenida Luis Sacramento, 730 - Planalto

CE DANIELI ALBURQUERQUE

CE DORVALINA MARIA DE JESUS

CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS

CE MOISES DIAS CORVELO

CE VITÓRIA RÉGIA

EM ANDRESSA S. GOMES

EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA

EM BENEDICTA VAZ PEDROSO

EM CAMPININHA

EM CÂNDIDO PINTO

EM EDNEIA DOS SANTOS PIRES

EM IDALINA GODINHO DA SILVA

EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA

EM JOSÉ MENDES DA SILVA

EM MAISA APARECIDA

EM PREFEITO IVO MARIO ISAAC PIRES

EM PROF. JOÃO LUIZ MONTANHEIRO

EM ROSA MACIEL

EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA

10 e 11/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM CAPUTERA

- POLO: EM FLORENTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA

- POLO: EM ELYDIA SCOPEL CRMONEZZI

10 e 11/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM OSNY FLEURY DA SILVEIRA PROF. DR. -   Estrada do Morro Grande, 390 - Atalaia

CE ATALAIA

CE GRANJA CAROLINA

CE JOSÉ ROBERTO MACENO

EM ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO

EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE

EM JARDIM ISIS

EM MIRANTE DA MATA

EM ROSA AUGUSTA DE MORAES

EM SAMUEL DA SILVA FILHO

EM VICENTINA PIRES DE OLIVIERA

10 e 11/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS -  Avenida Mathias de Camargo, 420 – Jd. Central

CE ERNESTO MENDES DA SILVA

CE JARDIM ARARUAMA

EM FRANCISCO AMBROSIO AZEVEDO

EM FRANCISCO NUNES DE OLIVIERA

EM ILDEFONÇO EMELIANO DE BRITO

EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

EM JOSÉ GROTOLI

EM SIDRÔNIA NUNES PIRES

10 e 11/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM JARDIM PANORAMA -    Estrada Velha da Olaria , 2451 - Jardim Panorama

CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA

CE ANTONIO SALGADO OLORES

CE BAIRRO SÃO MIGUEL

CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO

CE JARDIM DAS GRAÇAS

CE ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA

EM BAIRRO SÃO MIGUEL

EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA

EM JARDIM DAS GRAÇAS

EM JOCINÉIA DE MELO

EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO, PROFª

EM PAULO ZINGG

12 e 13/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM PROFª OTÍLIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA -  Avenida Eldorado, 97 - Jardim Sabiá

CE FELIX ALVES FOLHA

CE HO DEH KONG

CE JARDIM NOMURA

CE MARIA TEREZA PASTANA

CE YVETH NADER CAVALCANTE, PROFª

EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA

EM ALTAIR DO NASCIMENTO MASSEI

EM FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA

EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO

EM HONÓRIO DE SYLOS

EM JOAQUIM DE MORAES VICTOR

EM JOSÉ DA COSTA CHAVES

EM PORTA DA PRIMAVERA

EM PROFª ANA MARIA PEREIRA

EM VICENTE MACIEL

12 e 13/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM TERESA BENVINDA H. C. MAIA  -  Rua da Floresta, 1 - Parque São George

CE JEFFERSON REIS MONTALVÃO

CE MAGALI NASCIMENTO V. ARIAS

CE RITA HERDUVIRGES FORTES

EM CHÁCARA CANTAGALO

EM EDUARDO BENJJAMIN JAFET, ENG.

EM FRANCISCO CAMILO

EM JARDIM DO ENGENHO

EM JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES

EM JOSÉ ROBERTO BARAUNA FILHO

EM RECANTO SUAVE

12 e 13/07 Das 9h às 16h

- POLO: EM GASPAR DE GODOI -  Rua Tupi da Mata, 201 - Jardim Japão

CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR

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