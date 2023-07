Veja quando e onde pegar o material escolar para o 2º semestre em Cotia

Cronograma foi divulgado hoje (5) pela prefeitura

Kit material escolar de Cotia. Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia inicia nesta quinta-feira (6), a entrega dos kits de material escolar para o 2º semestre letivo. Os mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal, do Ensino Infantil ao Fundamental II, receberão o material com itens de acordo com o ano escolar do aluno.





Como aconteceu nos últimos anos, a Prefeitura organizou a distribuição em escolas que serão polos de entrega por região. O horário de retirada do material será sempre das 9h às 16h.





“A orientação é que, se possível, apenas um responsável por aluno compareça à unidade escolar para fazer a retirada do kit de material, como forma de evitar aglomerações. Será preciso apresentar documento do responsável e do aluno”, informou.





Confira abaixo a programação de entrega por polo e quais unidades escolares serão atendidas em cada um.