Shopping da região terá campeonato de futebol digital

Campeão leva pra casa um Playstation 5; Saiba como participar.

Reprodução: Fifa 23.





O Raposo Shopping promoverá o 1º Campeonato de Futebol Digital. As disputas serão realizadas no FIFA 2023, no Playstation 4, de terça à sábado, das 14h30 às 20h30, no piso Raposo, todo tematizado, criando o ambiente ideal para a competição. A final será realizada nos dias 26 e 27 de agosto, no modo mata-mata, ou seja, com jogos de ida e volta. O grande campeão vai faturar um Playstation 5.





A inscrição para participar da competição deve ser feita presencialmente mediante pagamento de uma taxa de R$50. Menores de idade podem participar, desde que acompanhados por um de seus responsáveis legais.





Além das partidas oficiais, os participantes poderão treinar, gratuitamente, uma vez por dia, mediante resgate do cupom de participação no aplicativo do Shopping.





Serviço – 1º Campeonato de Futebol DigitalOnde: Piso Raposo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)Quando: Até 28 de agosto, de terça a sábado das 14h30 às 20h30Classificação: livreQuanto: R$50