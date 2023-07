Polícia recupera carga roubada em meio ao trânsito da Raposo Tavares

Dois suspeitos foram presos; veja a reportagem

Homens foram presos pela Polícia Rodoviária. Foto: Portal Viva

Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa quarta-feira (5) em meio ao trânsito no km 27 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. A dupla é suspeita de envolvimento no roubo de um caminhão com carga avaliada em R$ 650 mil, cerca de três horas antes, no retorno do km 30.





Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência disseram em depoimento que receberam o chamado e se dirigiram até a região onde o veículo estava. Ao avistar o caminhão em meio ao trânsito, com as mesmas descrições da denúncia, realizaram a abordagem.





Os dois suspeitos disseram que tinham sido contratados por outro homem para transportar a carga até a saída do Rodoanel. Eles disseram que receberiam em troca R$ 2 mil. A carga que o caminhão transportava estava intacta, segundo os policiais. Os dois foram conduzidos até a Delegacia de Cotia.





VÍTIMA SEQUESTRADA





A vítima, que trabalha há 3 anos na empresa, disse em depoimento que pegou o caminhão na cidade de Cajamar e o carregou com produtos de cosméticos em Cotia. Ao retornar para a cidade de origem para entregar a carga, foi abordado no retorno do km 30 da Raposo Tavares por dois indivíduos que estavam em um veículo Sedan preto.





Segundo a vítima, o homem que estava armado entrou pela janela do passageiro e o obrigou a sair pelo mesmo local. Ele foi colocado dentro do carro onde estava outro criminoso. Em seguida, a dupla que o abordou também entrou no automóvel e o colocaram no banco traseiro.





O caminhão, segundo a vítima, ficou no local da abordagem. Ele disse que não viu quem o levou. Os criminosos, de acordo com a vítima, pegaram a rodovia Régis Bitencourt, só que receberam uma ligação dando a entender que “algo havia dado errado”. Ele foi liberado na Régis e acionou a Polícia Militar.





Na Delegacia de Cotia a vítima disse que os dois homens detidos não foram os mesmos que o abordaram na Raposo. A Polícia Civil continua investigando o caso. A dupla suspeita permanece presa à disposição da Justiça.