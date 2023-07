Os 6 novos atrativos do Thermas da Mata para a temporada de inverno

Nova atração será cobrada a parte; saiba mais

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

Palhaço, Trenzinho, Carrossel, Fórmula 1, Ferrari e Space Bumper. Esses são os seis novos atrativos que o Thermas da Mata, parque aquático situado em Cotia, lança durante a temporada de inverno. Trata-se da ‘Ilha dos Thermalucos’, primeira atração seca do empreendimento que visa oferecer mais diversão aos pequenos.





A novidade funciona como um circuito. As crianças poderão optar pela utilização em apenas um brinquedo ou no circuito completo com utilização ilimitada. A Ilha dos Thermalucos é cobrada a parte da entrada no parque, tem tarifa fixa de R$29,00 por pessoa e quem possui o passaporte anual tem tarifa especial, R$19,00 cada.





A Ilha dos Thermalucos começa a operar nesta quinta-feira (6) dentro do horário de funcionamento do parque, das 10h às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Thermas.