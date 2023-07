Ladrões furtam carro em Cotia, mas são frustrados por um detalhe que não esperavam

Veículo foi encontrado no dia seguinte a cerca de 300 metros de onde havia sido estacionado; veja vídeo

Imagens de uma câmera de segurança enviadas ao Cotia e Cia flagraram os bandidos empurrando o carro

Uma mulher, acompanhada da irmã, estacionou seu veículo, um Fiat Uno Mille Ano 96, na rua Adolfo Barsotine, próximo a Procotia, por volta das 21h desse domingo (16) para irem a uma festa. Mas ao retornar para buscar o carro, cerca de três horas depois, não o encontrou no local onde havia estacionado.





Amigos e familiares das vítimas começaram então a compartilhar a informação sobre o furto do veículo nas redes sociais.





Nesta segunda-feira (16), o automóvel foi encontrado na Avenida Santo Antônio, a cerca de 300 metros de onde o veículo foi estacionado.





Um vídeo enviado ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] mostra o momento em que os ladrões tentam empurrar o veículo na via. Pelas imagens, é possível ver que um deles está na direção enquanto o outro empurra e fala: “vai, solta o freio”.













O que estava na direção, desce do veículo e também ajuda a empurrar. A dupla acaba então abandonando o carro. As imagens foram gravadas às 22h30 de domingo.





Ao Cotia e Cia, a proprietária do veículo explicou o motivo de os bandidos não terem conseguido levar seu carro para muito longe. “Graças a Deus, o carro tem um segredo, ele corta a gasolina e o carro para. O carro parou com o dispositivo, eles tentaram empurrar, mas não conseguiram fazer com que o carro pegasse no tranco e o abandonaram. Eles levaram alguns pertences nossos e a bateria [do carro] também”, disse.





A dupla ainda não foi localizada. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.