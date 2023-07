EMTU renova frota de ônibus e lança nova linha expressa em Cotia

Ao todo, são 3 novas linhas que fazem integração tarifária com todos os ônibus da EMTU que passam pelo Corredor Itapevi-Osasco; saiba mais

Novos ônibus da EMTU. Foto: Reprodução

Desde sábado (1º), 20 novos ônibus da EMTU renovaram a frota de três linhas que passam pelo Corredor Itapevi-Osasco. Entre os serviços atendidos, estão as novas linhas 860, 870 e 870EX1, operadas pelo Consórcio Anhanguera, que fazem integração tarifária com as linhas metropolitanas que passam pelo Corredor, com descontos que variam de 15% a 50%.





Segundo a EMTU, os novos ônibus possuem low entry (piso baixo), com motor traseiro, transmissão automática, suspensão pneumática, ar-condicionado e tomadas USB. Com 13,4m de comprimento, os modelos Caio Millennium possuem capacidade para transportar 90 passageiros, portas dos dois lados e rampas de acesso veicular para pessoas com deficiência.





NOVA LINHA EXPRESSA EM COTIA





A novidade anunciada pela EMTU é a linha expressa 870EX1, que liga o Terminal Metropolitano de Cotia ao centro de Jandira, via Estações Engenheiro Cardoso e Sagrado Coração.





(VEJA AQUI O ITINERÁRIO). Com tarifa de R$ 5,70, a linha é operada de segunda a sábado, das 4h às 23h30





O serviço fará integração com as linhas 024, 130, 247, 247EX1, 247VP2, 313, 313VP1, 346, 350, 350BI1, 419, 421, 454, 463, 468, 468BI1, 489, 517, 533, 534, 815, 821, 828, 833, 860 e 870.





Já as linhas 860 - Itapevi (Cohab-Jardim Paulista) a Osasco (Vila Yara), via Jandira (Centro) e 870 - Osasco (Vila Yara) a Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) vão substituir as linhas 133 e 420, respectivamente, sem alteração de itinerário, de programação ou valor da passagem.





