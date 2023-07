Cotia muda horário de expediente em jogos da seleção feminina na Copa do Mundo

Anúncio foi feito pela prefeita em exercício, Ângela Maluf, nas redes sociais

Seleção Brasileira Feminina. Foto: Thaís Magalhães / CBF

















JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO





A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina acontecerá no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8 horas (horário de Brasília), contra o Panamá. A partida correrá no Hindmarsh Stadium, em Adelaide.





O segundo jogo será no sábado, dia 29 de julho, contra a França, às 7 horas, no Sidney Football Stadium, em Sidney.





Na última rodada da primeira fase, o Brasil joga contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, às 7 horas, no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne.





















