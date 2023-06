Viatura blindada do Exército Brasileiro é batizada de ‘Cotia’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Ministério da Defesa realizou, nesta segunda-feira (26), uma cerimônia de batismo de uma Viatura Blindada de Transporte de Pessoa – Sobre Rodas (VBTP-SR) no Aeródromo Nascimento, na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Na solenidade, que contou com a participação do prefeito Rogério Franco e de autoridades locais, uma viatura blindada do Exército Brasileiro foi batizada de ‘Cotia’. O evento também contou com a presença do tenente-coronel William Ochsendorf e Souza, comandante do Regimento do 4º BIMEC, do Capitão L. Guimarães, do 4º BIMEC, e do Tenente Pedro Vital, da 2ª Divisão de Exército.





“Grande honra receber em nossa cidade um evento do Ministério da Defesa e Exército, onde foi realizada a 'Simulação Viva' [que faz parte de atividades de treinamento da corporação]. Além da ação, aconteceu a solenidade de batismo de uma viatura blindada do Exército com o nome de 'Cotia'. Obrigado pela homenagem. Estamos juntos pelo Brasil”, postou o prefeito nas redes sociais.

























A VBTP-SR Cotia foi a segunda batizada pelo 4º BIMEC. A primeira leva o nome de Osasco, cidade sede do Batalhão e foi batizada em 2022. O padrinho da VBTP-SR Cotia foi o próprio prefeito Rogério Franco.O VBTP-SR Cotia é um veículo anfíbio, tem mobilidade que alcança até 95km/h na estrada e 9 km/h na água, proteção blindada e antiminas, ação de choque, proteção e poder de fogo, amplo e flexível sistema de comunicação, canhão 30mm, sensor de detecção laser, câmera diurna e termal.