São Roque começa a instalar totens de segurança pela cidade

Dos dispositivos instalados nesta primeira etapa, 9 são de segurança e monitoramento e 3 de controle de trânsito; veja

A Prefeitura de São Roque iniciou a implantação de diversos totens de segurança na cidade. O primeiro local a receber o dispositivo foi a Avenida Aracaí, em frente à Brasital.





Serão 12 dispositivos instalados na cidade nesta primeira etapa e, a partir de janeiro, mais 12.





Dos dispositivos instalados nesta primeira etapa, 9 são de segurança e monitoramento e 3 de controle de trânsito.





Todos contam com câmeras de 360 graus.





Os totens de monitoramento contam com dispositivos como botão de pânico e autofalantes para o contato com a população. Já os equipamentos utilizados no trânsito possuem funcionalidades exclusivas para o acompanhamento do tráfego em determinadas áreas, não sendo utilizados para autuações de infrações de trânsito.





Todas as imagens serão direcionadas a um centro de monitoramento, que está sendo implantado na Base da Guarda Municipal e estarão disponíveis para utilização das forças policiais de São Roque.