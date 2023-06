Projetos Mãe Cotiana, Além do Som e Novo Olhar estão com inscrições abertas

Serão contemplados moradores de Cotia que atendam aos pré-requisitos de cada um dos projetos; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Estão abertas as inscrições para os Projetos ‘Mãe Cotiana’, ‘Além do Som’ e ‘Novo Olhar’, iniciativas que integram o Programa ‘Cotia que Cuida’, realizado pela Prefeitura de Cotia.





As inscrições devem ser feitas pelo CRAS CREAS On-line (Whatsapp 11 96300-7500).





Poderão ser contemplados moradores de Cotia que atendam aos pré-requisitos de cada um dos projetos. Para todos os projetos é preciso ter Número de Inscrição Social (NIS), Cadastro Único e comprovante de endereço.





O CRAS CREAS On-line pode ser acionado com um ‘Olá’, ao receber a lista de opções, digitar ‘9’, que é a opção ‘Fundo Social’.





Uma nova lista de serviços será enviada, responder com o número equivalente a cada projeto e seguir as orientações que serão enviadas. As inscrições se encerram assim que o número de completados for alcançado.





Mãe Cotiana





O Projeto Mãe Cotiana garante atendimento prioritário para as gestantes que fazem pré-natal na rede municipal com consultas e exames, além de transporte gratuito nas linhas municipais quando houver necessidade de deslocamento para exames e consultas em unidades de saúde municipais.





Ao fim da gestação, as participantes são contempladas com um kit de enxoval do bebê completo, com carrinho, saída de maternidade, bolsa e diversos outros itens. Podem se inscrever mulheres com 12 a 30 semanas de gestação.





Novo Olhar





Por meio do Projeto ‘Novo Olhar’, a Prefeitura entrega óculos de grau novos para os inscritos. Além de prescrição médica de até seis meses, é preciso ter idade a partir de seis anos, sem limite máximo.





Além do Som





O ‘Além do Som’ entrega aparelhos auditivos para pessoas de todas as idades, desde que tenham prescrição médica com até seis meses de emissão.





Serviço





Inscrições pelo CRAS CREAS On-line (Whatsapp 11 96300-7500)





Requisitos:





Novo Olhar: Ter Número de Inscrição Social (NIS), Cadastro Único, comprovante de endereço de Cotia, prescrição médica emitida há no máximo seis meses e idade mínima de seis anos. Não há limite máximo de idade.





Mãe Cotiana: Ter Número de Inscrição Social (NIS), Cadastro Único, comprovante de endereço de Cotia (morar na cidade há pelo menos um ano), fazer pré-natal na rede municipal e ter caderneta de gestante, de 12 a 30 semanas de gestação e renda familiar de até três salários mínimos.





Além do Som: Ter Número de Inscrição Social (NIS), Cadastro Único, comprovante de endereço de Cotia. Qualquer idade.