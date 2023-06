Polícia desmonta ‘casas bombas’ em Barueri e apreende porções de k9 e outras drogas

Três pessoas foram presas na ação; confira

Foram apreendidas, no total, mais 6 mil porções de drogas. Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na semana passada, em flagrante dois homens, de 20 e 23 anos, e uma mulher, de 21, envolvidos na venda de drogas em Barueri. Na ação, duas “casas bombas” - imóveis usados para armazenar os entorpecentes - foram desmontadas.





Segundo a polícia, ao todo, mais de 5,8 mil porções de drogas foram apreendidas, entre elas k9, skunk, ecstasy, maconha, cocaína, haxixe, as chamadas “dry” e “ice”, além de frascos de lança-perfume.





Durante as investigações, os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Carapicuíba descobriram imóveis usados para guardar os entorpecentes que seriam distribuídos em outros pontos de venda da cidade e imediatamente foram até eles.





Em um deles, localizado na Vila Engenho Novo, um homem, de 23 anos, tentou fugir ao ver os policiais, mas foi detido.





Na casa, não foram encontradas drogas, mas dentro da bolsa em que o suspeito carregava quando os agentes chegaram, foram apreendidos 759 porções de entorpecentes, entre eles K9, maconha, cocaína e crack. Também foram apreendidos R$ 108 e um caderno com anotações da contabilidade da venda das drogas. O indiciado confirmou envolvimento no crime e foi detido.





No segundo endereço, no Jardim Califórnia, foram encontradas mais 100 porções de K9, além de três cadernos usados para contabilizar as drogas. Parte delas, estavam armazenadas com a mesma embalagem dos entorpecentes encontrada no primeiro local. O homem mais novo e a mulher foram presos lá.





Na última casa, na Vila Universal, os policiais encontraram mais de cinco mil porções de drogas, entre elas, maconha, crack, K9 e cocaína. Lá, porém, não havia ninguém.





O trio foi preso em flagrante e levado para a DISE de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.