Pitbull é morto a tiros por GCMs após atacar próprio dono em Osasco

Vítima, de 22 anos, foi socorrida com ferimentos no rosto e no pescoço e levada ao Hospital Regional da cidade

Caso foi registrado no 5º DP de Osasco. Foto: Reprodução

Um cachorro pitbull foi morto a tiros por guardas civis municipais após atacar o próprio dono dentro de casa, em Osasco. O caso ocorreu no sábado (17). A vítima, de 22 anos, foi socorrida com ferimentos e levada ao Hospital Regional.





Agentes da GCM foram acionados para atender a ocorrência e, na residência, encontraram o jovem caído no chão de um cômodo com ferimentos no rosto e pescoço. Segundo a prefeitura, uma das moradoras da casa se trancou em um dos quartos com uma criança.





De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas entraram no cômodo e o cão avançou para cima dos agentes que intervieram. O animal foi ferido e morreu no local. O Samu e uma Unidade de Resgate foram acionados e o rapaz socorrido ao Hospital Regional da cidade.





Foi solicitada perícia ao local e exames de IML à vítima. O caso foi registrado como outros não criminal no 5º DP de Osasco.