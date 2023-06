Itapevi abre inscrições para Campanha de Castração gratuita de Cães e Gatos

Podem ser cadastrados animais, a partir dos seis meses de idade e com até 20 quilos; expectativa é atender 1.050 animais na iniciativa





Foto: Prefeitura de Itapevi / Divulgação





A Prefeitura de Itapevi iniciou as inscrições para a 8° Campanha de Castração de Cães e Gatos no município. Cada tutor poderá solicitar a castração de até quatro animais. O controle será por meio de CPF da pessoa. A expectativa é de atender um total de 1.050 pets, sem raça definida e que tenham a partir dos seis meses de idade e com até 20 quilos.





O cadastro pode ser feito no site https://castracao.itapevi.sp.gov.br , ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal (Rua Heloísa Hideko Koba, 21 – Vila Nova Itapevi). Os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.





A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrará em contato telefônico para fazer o agendamento do procedimento cirúrgico do pet. Para a campanha, a pasta montou um cronograma com os locais onde ocorrerão as castrações.





Regiões





Entre os dias 17 e 21 de julho, as castrações acontecem no CEMEB Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amabile Chaluppe, 492 - Amador Bueno). Nesses dias, serão atendidos 510 animais.





O castramóvel estará no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000 - Centro, dos dias 24 e 28 de julho. Nesse período serão outros 540 cadastrados na campanha.





Desde o início do serviço na cidade, em fevereiro de 2020, a Prefeitura alcançou a marca de 15.181 castrações até junho. A expectativa é ampliar cada vez mais esse número.