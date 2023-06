Fatec Cotia: Curso para microempreendedores está com últimas vagas abertas

Corra para se inscrever e participar!

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia está com as últimas vagas em aberto de um curso gratuito, com foco em marketing e finanças, para microempreendedores da região. O ‘Fatec Working’ começou no último dia 24. Haverá mais uma aula neste sábado (1º) e uma palestra no dia 08/07.





As inscrições podem ser feitas aqui. O curso será presencial e também na modalidade online.





Segundo a Fatec, o projeto oferece “uma oportunidade única” para que os interessados em aprimorar suas habilidades de negócios “possam se capacitar e obter certificações reconhecidas”.





“Os participantes do projeto terão a oportunidade de adquirir conhecimentos fundamentais em áreas como gestão de negócios, finanças, marketing, estratégia e muito mais”, explica.





Logotipo do projeto





Além disso, a Fatec ressalta que serão oferecidas aulas práticas e estudos de caso, “permitindo que os microempreendedores apliquem diretamente os conceitos aprendidos em seus próprios negócios”.





“Uma das principais vantagens desse projeto é a obtenção de certificados ao concluir cada curso. Essas certificações têm valor e reconhecimento no mercado, podendo ser um diferencial na busca por oportunidades de negócios e crescimento profissional”, conclui.