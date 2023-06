Cotia realiza no sábado (1º) ação de vacinação em 7 UBSs

A Secretaria de Saúde de Cotia fará uma ação especial de vacinação em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) neste sábado (1º), das 8h às 16h. As unidades estarão abertas disponibilizando doses de todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização.





Pessoas de todas as idades poderão atualizar a caderneta vacinal de acordo com o calendário nacional de imunização. O dia de vacinação acontecerá nas unidades: Caucaia do Alto, Atalaia, Portão, Assa, Arco-Íris, Rio Cotia e Água Espraiada.





Para se imunizar é preciso comparecer a uma das UBSs participantes com documento oficial de identificação e cartão de vacina. No caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória. A equipe de enfermagem fará a avaliação e aplicará a dose, ou as doses, de acordo com a situação de cada pessoa.