SP terá novo parque aquático com ‘maior toboágua do mundo’

Parque ainda terá uma praia artificial de 3 mil metros quadrados, simulação de surf, bar molhado, rio lento e o resort com 120 acomodações; saiba mais

Projeto do parque aquático. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba anunciou, na semana passada, o projeto de um parque aquático e um centro de excelência esportiva para a cidade.





O parque terá uma praia artificial de 3 mil metros quadrados e mais de 10 toboáguas, entre eles o “maior toboágua do mundo”, com 60 metros de altura.





Segundo o anúncio, feito pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), o parque aquático se chamará Acqua Thermas Park e será focado na sustentabilidade, com centro de reciclagem e reutilização da água.





Serão 120 metros quadrados, com 1.200 lugares para estacionamento, área kids, espaço radical, o maior alto toboágua do planeta, praia artificial, simulação de surf, bar molhado, rio lento e o resort com 120 acomodações.





A previsão é de que o parque receba 150 mil visitantes por mês e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2025, com um investimento de R$ 150 milhões.





O local escolhido fica na região da chamada rota “Caminhos da Marquesa”, que já abriga pontos turísticos na região de Brigadeiro Tobias, na zona leste da cidade. O acesso pode ser feito facilmente pelas rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270).