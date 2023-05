Shopping em Osasco onde teto desabou reabre às vésperas do Dia das Mães

Anúncio foi feito pelo próprio estabelecimento nesta sexta-feira (12), após ficar dois meses interditado

Incidente ocorreu em março. Foto: Redes sociais

O Osasco Plaza Shopping, onde parte do teto desabou no dia 8 de março, reabriu parcialmente nesta sexta-feira (12) para o Dia das Mães. O local do incidente, próximo à praça de alimentação, ficará isolado por prazo indeterminado.





A administração do shopping informou que recebeu a liberação para a reabertura parcial e irá funcionar em horário normal, de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 20h.





Nas redes sociais, o Osasco Plaza Shopping fez o anúncio da reabertura enaltecendo o Dia das Mães. "Agora você pode voltar a fazer suas compras com tranquilidade e segurança. E já que o Dia das Mães está chegando, preparamos uma seleção incrível de presentes para você escolher o que mais combina com a sua mãe."