Restaurante em Cotia tem sistema de reconhecimento facial de clientes com IA

Ideia é captar informações valiosas sobre clientes; segundo a empresa, sistema não infringe as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)





Você já imaginou entrar em um restaurante e saber que um sistema de tecnologia, por meio de câmeras com reconhecimento facial, capta e analisa informações valiosas sobre você, como seu comportamento de compra, preferências e satisfação?

Pois é. Isso já acontece nas unidades do restaurante Pig Ribs BBQ em Cotia e em Vargem Grande Paulista. Segundo a empresa, essa nova experiência, que une reconhecimento facial com a Inteligência Artificial (IA), oferece “uma solução completa de segurança e análise de dados” e não infringe as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Além disso, as duas tecnologias juntas podem ajudar a melhorar a experiência dos clientes, permitindo que as empresas ofereçam o que os clientes costumam sempre pedir, identifiquem rapidamente os momentos de pico de movimento e reforcem a equipe de atendimento”, explica Jarlon Nogueira, proprietário do restaurante.

Segundo ele, também é possível ter uma média de idade e saber o sexo do cliente. “Graças a isso, é feita a contagem de quantas pessoas adentraram ao estabelecimento, bem como a média de permanência dos clientes e o potencial é tão disruptivo que acreditamos em breve sermos capazes de sugerir a comida de preferência de cada cliente”, diz.

Jarlon conta que começou a investir nessa nova tecnologia pois acredita que ela seja certeira. O empresário cita um estudo realizado pela consultoria McKinsey & Company, que diz que as empresas que investem em tecnologias de IA “têm um desempenho significativamente melhor do que aquelas que não o fazem”.

“As empresas que implementam a IA têm um aumento médio de 5% a 15% em sua receita líquida, além de uma redução de 20% a 50% em seus custos operacionais”, comenta.

Essa nova tecnologia, que une reconhecimento facial com a IA, segundo Jarlon, serve, principalmente, para uso em estabelecimentos com grande circulação de pessoas como shoppings, restaurantes, parques de diversão, casas de espetáculos, entre outros.