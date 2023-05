Google tira do ar jogo racista que permitia castigar e torturar pessoas negras

Jogo chamado ‘Simulador de Escravidão’ havia sido baixado mil vezes até a manhã de quarta-feira (24); saiba mais

Foto: reprodução

Um jogo eletrônico com o tema de "proprietário de escravos" estava disponível no Google Play até o início da tarde desta quarta-feira (24). Nele, os jogadores são incentivados a obter "lucro" e contratar guardas para evitar rebeliões. Além disso, há uma opção para explorar sexualmente as pessoas colocadas sob seu poder no mundo virtual.





O jogo exibe imagens de pessoas acorrentadas, incluindo um homem negro, que é retratado com grilhões de uma forma estilizada, semelhante a um desenho animado. A capa do jogo apresenta uma gravura histórica que retrata um homem branco elegante ao lado de um homem negro seminu e escravizado.





Segundo a plataforma, o jogo chamado Simulador de Escravidão havia sido baixado mil vezes até a manhã de quarta-feira (24). Um desenvolvedor identificado como Magnus Games é o criador desse e de outros jogos disponíveis no Google Play, mas não há informações precisas sobre a empresa ou pessoa responsável pelo produto. O Google ainda não se posicionou a respeito.





O jogo ainda aparece no sistema de aplicativos do Google, mas os usuários não conseguem baixar. Quem já tinha o app no smartphone, consegue continuar jogando.





O jogo estava disponível pelo menos desde o dia 22 de maio para aparelhos Android.