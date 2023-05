Raposo Tavares terá mudanças no tráfego para instalação de vigas em viaduto

Haverá desvios de tráfego na rodovia entre segunda e quarta-feira (8 a 10/05) para movimentação das estruturas de concreto com dois guindastes

Raposo Tavares, região de São Roque. Foto: CCR Viaoeste

Mais uma etapa da duplicação da rodovia Raposo Tavares será realizada na próxima semana. Serão lançadas vigas de concreto em um viaduto no km 58,5 no trecho de São Roque. Segundo a CCR ViaOeste, para execução deste trabalho serão necessários desvios no tráfego para permitir a movimentação com segurança dos dois guindastes que serão utilizados para içar as vigas.





No total, de acordo com a concessionária, serão implantadas 23 vigas que pesam em média 37 toneladas, que irão compor o novo viaduto paralelo ao existente na rodovia Raposo Tavares, que possui 350 metros de extensão. Para a execução dos trabalhos será necessária a movimentação das vigas utilizando dois guindastes e também carretas para transporte das estruturas de concreto.





A partir das 12 horas de segunda-feira (08/05) está previsto desvio do trânsito da pista Leste (sentido Capital) para Oeste (sentido Interior). O fluxo da pista Oeste será direcionado para o acostamento da rodovia neste período. A previsão é que os trabalhos sejam realizados até o início da madrugada. Os desvios também serão mantidos na terça-feira (09/05), das 12 às 16h30, e na quinta-feira (10/05), das 10h30 às 16h30.





O coordenador de Engenharia da CCR ViaOeste, Marcus Vinicius Pereira, alerta os motoristas para os cuidados necessários ao trafegar nesse trecho em obras. “É fundamental respeitar a sinalização, especialmente os limites de velocidade, e redobrar a atenção em virtude do movimento de máquinas, veículos e profissionais envolvidos nessa grande operação para lançar as vigas neste amplo viaduto”, enfatiza.





Esse trecho da duplicação faz parte dos lotes 1 a 3, do km 46+600 ao km 63, que incluem a implantação dos dispositivos do km 50+300 e Km 54+300. O valor do investimento neste trecho é de R$ 277,9 milhões.