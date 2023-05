Deputado é cobrado na Justiça por dívida com abrigo de animais em Cotia

Segundo o abrigo, valor chega a quase R$ 23 mil; entenda

Deputado Felipe Becari. Foto: Reprodução / Instagram

O deputado federal Felipe Becari (União-SP) está sendo cobrado na Justiça por uma dívida de R$ 22,9 mil com a Chácara dos Cães Adote, um lar temporário especializado em resgates de cães em estado de vulnerabilidade. Era para este abrigo, localizado em Cotia, que Becari levava os cães resgatados por maus-tratos.





Segundo a ação na Justiça, os pagamentos pelos serviços prestados eram sempre efetuados mensalmente, porém, de um tempo para cá, ele deixou de arcar com as despesas.





Em conversas no WhatsApp, anexadas no processo, uma das assessoras de Becari conversa com uma das responsáveis pelo abrigo assumindo a existência da dívida e se comprometendo a pagar.





Em certo momento, após nova cobrança, a intermediadora do deputado diz que ele estava aguardando o dinheiro de uma rifa cair para efetuar o pagamento da dívida, que já estava acumulada.





Após mais trocas de mensagens, a dívida foi se acumulando e, de acordo com o abrigo, nada foi quitado.





O próprio Becari enviou um áudio para a responsável pelo abrigo justificando a ausência do pagamento. Na mensagem, ele pede desculpa pelo atraso e promete quitar a dívida em duas parcelas. Mas não ocorreu e a dívida se acumula hoje em quase R$ 23 mil.





Becari tem 36 anos, é policial civil e se projetou nas redes sociais como protetor dos animais, publicando vídeos nos quais aparece resgatando cães vítimas de maus-tratos. Em 2020, foi eleito vereador pelo PSD e, no ano passado, elegeu-se deputado federal pela primeira vez. Nesse período, assumiu uma ONG ligada à causa animal, que hoje leva seu nome.





Procurado pelo Cotia e Cia por meio de seu gabinete para comentar o caso, Felipe Becari não retornou. O espaço continua aberto para manifestações.