Cliente compra molho de tomate e se assusta ao abrir embalagem; veja foto

Caso aconteceu em Cotia; empresa explicou o ocorrido

Molho de tomate da marca Fugini. Foto: Reprodução





Daiana Aparecida de Jesus comprou um molho de tomate da marca Fugini em um atacadista de Cotia e se assustou ao abrir a embalagem. O produto foi comprado no dia 24 de abril e a data de validade é janeiro de 2024.





“Fui fazer o molho e quando eu abri a embalagem estavam essas coisas estranhas, tipo um pedaço de carne com osso, parecia um bicho morto”, disse Daiana, ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO A IMAGEM]:





Segundo a empresa, trata-se de mofo. Foto enviada ao Cotia e Cia por Daiana

Ela, de imediato, fez a denúncia via SAC da empresa. Em resposta, a Fugini disse que enviou as imagens com o número do lote do produto para o controle de qualidade, mas nada de irregular foi constatado.





“A embalagem sache é industrializada automaticamente desde sua formação, enchimento e fechamento. O que ocorre eventualmente é um micro furo (imperceptível a olho nu) na embalagem, que pode acontecer pelo manuseio e/ou armazenamento incorreto nos pontos de distribuição, onde há a contaminação do produto pelo ar do meio ambiente, e consequentemente, o surgimento de bolor”, disse a empresa.





De acordo com a Fugini, como o produto não possui conservantes, esta contaminação pode ocorrer na embalagem fechada (devido ao micro furo) ou também por período incorreto na geladeira (quando a embalagem estiver aberta e for consumida parcialmente). “No verso do rotulo é informado o prazo do uso após sua abertura.”





Por fim, a empresa informou que a ocorrência de Daiana foi registrada e que, em até 20 dias úteis, ela receberia, via Correios, “uma nova embalagem do produto acompanhado dos lançamentos da marca como cortesia pelo ocorrido”.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Fugini enviou uma nota com as mesmas explicações acima.





Veja a nota na íntegra: